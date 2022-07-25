Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках
Экономика
Мосбиржа приостановит торги японской иеной с 8 августа
Культура
Конкурс «Евровидение-2023» проведут в Великобритании
Мир
В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
В Японии выявлен первый случай заражения оспой обезьян
Недвижимость
В России появятся «цифровые двойники» жилых домов
Мир
На Украине заподозрили в госизмене министров кабмина Януковича
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21
Сюжет:

На Украину прибыли первые три ЗСУ Gepard из Германии

Министр обороны Украины Резников: ВСУ получили первые три ЗСУ Gepard из Германии
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christian Hager
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украину доставлены первые три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard из Германии. Об этом 25 июля объявил министр обороны Алексей Резников.

Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
В выходные российские военные наносили мощные ракетные удары по военной инфраструктуре Украины

«Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч снарядов. И, соответственно, мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня въехали в Украину, и они уже в распоряжении Вооруженных сил Украины», — заявил Резников в ходе телемарафона.

Кроме того, в этот день стало известно о прибытии на Украину британских гаубиц L119 нестандартного калибра 105 мм, а также польских танков PT-91 Twardy. Количество обоих видов вооружения не уточнялось.

21 июня власти Германии опубликовали план поставок военной техники на Украину. Правительство ФРГ заявило о намерении передать 30 ЗСУ Gepard, а также систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

9 июля стало известно, что власти Германии нашли в Норвегии производителя снарядов к Gepard. По данным издания, после этого передача ЗСУ Киеву стала возможной до конца месяца.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации РФ.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине феврали из-за ударов украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022