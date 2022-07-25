На Украину прибыли первые три ЗСУ Gepard из Германии

На Украину доставлены первые три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard из Германии. Об этом 25 июля объявил министр обороны Алексей Резников.

«Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч снарядов. И, соответственно, мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня въехали в Украину, и они уже в распоряжении Вооруженных сил Украины», — заявил Резников в ходе телемарафона.

Кроме того, в этот день стало известно о прибытии на Украину британских гаубиц L119 нестандартного калибра 105 мм, а также польских танков PT-91 Twardy. Количество обоих видов вооружения не уточнялось.

21 июня власти Германии опубликовали план поставок военной техники на Украину. Правительство ФРГ заявило о намерении передать 30 ЗСУ Gepard, а также систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

9 июля стало известно, что власти Германии нашли в Норвегии производителя снарядов к Gepard. По данным издания, после этого передача ЗСУ Киеву стала возможной до конца месяца.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации РФ.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине феврали из-за ударов украинских военных.

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