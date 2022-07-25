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Машина с вдовой бывшего премьер-министра Японии Абэ попала в ДТП

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Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS
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Автомобиль, в котором ехала Акиэ, вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, попала в аварию в Токио. Никто не пострадал. Об этом 25 июля сообщило агентство Kyodo.

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ДТП произошло в месте соединения полос. Автомобиль, в котором ехала Акиэ Абэ, снизил скорость, а следовавший за ним автомобиль охраны полиции из-за невнимательности управлявшего машиной полицейского врезался сзади.

Экс-премьер Абэ погиб 8 июля в результате покушения во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия. Политик скончался в больнице.

Сотрудники полиции задержали преступника. Им оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего.

Политик был премьер-министром Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

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