В отеле курорта «Роза Хутор» назвали причину обрушения потолка

Обвал потолка в четырехзвездочном отеле горного курорта «Роза Хутор» — Green Flow — произошел в результате сильного ливня. Об этом сообщила 25 июля генеральный менеджер отеля Марина Саватеева.

«Объемные ливневые дожди дали размягчение структуры. Материал очень сильно разбух, стал пластичным. Мы пересмотрим, совершено по-другому будет, другой материал будем использовать», — сказала Саватеева «РИА Новости», отметив, что администрация отеля уже планирует провести ремонт.

Также по данным представителя отеля, пострадавших и погибших в результате произошедшего нет.

«Ни одного пострадавшего, ни одного погибшего нет, все обошлось. Работы по восстановлению были выполнены в течение двух часов, уже все устранили», — добавила Саватеева.

Обрушение потолка произошло ранее в понедельник.

Также в этот день заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников заявил, что восстановление городской инфраструктуры в Сочи после дождей займет около двух суток.

24 июля по всему Сочи в результате ливней объявили режим ЧС. Копайгородский тогда отметил, что больше всего в результате наводнения пострадал Центральный район, а в современной истории города-курорта подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило.