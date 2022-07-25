Песков: удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

Удар по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы не повлияет на начало отгрузки зерна в соответствии со стамбульскими договоренностями. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что нанесенный удар никак не связан с задействованной для вывоза зерна инфраструктурой.

«Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что свою часть договоренностей по снятию ограничений экспорта российского зерна и удобрений должна выполнить ООН. Он подчеркнул, что для достижения этих договоренностей проделана большая работа, в том числе со стороны Москвы.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе и вывели из строя мощности предприятия по ремонту и модернизации кораблей Украины. Помимо этого в морском порту города на территории завода уничтожены находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США Киеву противокорабельных ракет Harpoon.

В ответ американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «решительно осуждают нападение России на одесский порт». По словам госсекретаря, этот удар подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам РФ относительно сделки по экспорту украинского зерна.

Ранее, 22 июля, в Стамбуле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, также предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В последние месяцы тема вывоза зерна активно обсуждается на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что на фоне надвигающегося продовольственного кризиса крайне важно разблокировать пути поставки на мировые рынки удобрений, продовольствия и зерна.