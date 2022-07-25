Во Львовской области полностью отменят обучение на русском языке

В школах Львовской области больше не будет классов с обучением на русском языке. Об этом 25 июля заявил советник председателя госадминистрации Олег Радик.

«Классов с обучением на русском языке больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи и четвертые классы в трех школах. Такая информация от департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации», — написал Радик в Telegram.

Он добавил, что официально об этом станет известно 5 сентября, когда все школы перейдут на отчетность в единую государственную электронную базу по вопросам образования.

4 июля стало известно, что от использования русского языка хотят отказаться в Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского. Глава военной администрации Александр Вилкул объявил о мягком переходе на украинский язык.

1 июля депутаты Киевского городского совета объявили о намерении запретить «русскоязычный культурный продукт». Под этим подразумеваются книги, спектакли, концерты на русском языке.

14 июня стало известно о возможном запрете на Украине книг, авторами которых являются граждане РФ. Это предложение было передано на ознакомление депутатам Верховной рады. Запрет планируется ввести на выпуск, ввоз и распространение произведений тех авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами РФ.

Также отмечалось, что с января следующего года на Украине книги будут издаваться на государственном языке и официальных языках Евросоюза.

7 июня глава министерства образования Украины Андрей Витренко рассказал, что из школьной программы страны уберут роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие, по мнению Киева, российские войска.