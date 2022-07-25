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Эксперт назвал причины неснижения большинством банков ставок по вкладам

Эксперт Сигал назвал причины неснижения большинством банков доходности по вкладам после снижения ставки ЦБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Крупнейшие российские банки пока не спешат актуализировать свои продукты под новые условия со снижением рефинансирования по ряду причин, заявил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в понедельник, 25 июля.

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«Во-первых, летний сезон не слишком хорошо подходит для рекламных кампаний выгодных банковских продуктов: многие клиенты находятся в отпусках. Во-вторых, конкуренция между банками достаточно высока, и, стремясь повысить количество клиентов, банки разрабатывают выгодные предложения и условия для повышения лояльности потребителей», — сказал Сигал.

Эксперт назвал закономерным то, что снижение ставки рефинансирования дает быструю реакцию на ставки по вкладам. Впрочем, при снижении ставок по депозитам может наблюдаться логичное и закономерное уменьшение ставок потребительского кредитования и ипотеки, добавил он.

Ранее в этот же день в Сбербанке сообщили, что с 25 июля снизили доходность по некоторым вкладам для населения на 1 п., до 7%. Предельная доходность по вкладу «Промо. Управляй» с пополнением и снятием средств понижена с 6,03 до 5,02%.По остальным сберегательным продуктам условия не изменились.

По рыночным ипотечным программам ставки снизились на 0,6 п.п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

Ставки по вкладам снизит и Совкомбанк — до 1% с 26 июля. Доходность по накопительному онлайн-счету и процент на остаток собственных средств по карте «Халва» снизятся на 0,5%.

22 июля ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых, вернув ее на уровень середины 2017 года. 28 февраля из-за начавшегося кризиса Центробанк повысил ее с 9,5 до 20%. Базовая ставка начала постепенно снижаться после 8 апреля.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко говорил «Известиям», что снижение базовой ставки никак не скажется на вкладах.

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