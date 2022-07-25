Эксперт назвал причины неснижения большинством банков ставок по вкладам

Крупнейшие российские банки пока не спешат актуализировать свои продукты под новые условия со снижением рефинансирования по ряду причин, заявил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в понедельник, 25 июля.

«Во-первых, летний сезон не слишком хорошо подходит для рекламных кампаний выгодных банковских продуктов: многие клиенты находятся в отпусках. Во-вторых, конкуренция между банками достаточно высока, и, стремясь повысить количество клиентов, банки разрабатывают выгодные предложения и условия для повышения лояльности потребителей», — сказал Сигал.

Эксперт назвал закономерным то, что снижение ставки рефинансирования дает быструю реакцию на ставки по вкладам. Впрочем, при снижении ставок по депозитам может наблюдаться логичное и закономерное уменьшение ставок потребительского кредитования и ипотеки, добавил он.

Ранее в этот же день в Сбербанке сообщили, что с 25 июля снизили доходность по некоторым вкладам для населения на 1 п., до 7%. Предельная доходность по вкладу «Промо. Управляй» с пополнением и снятием средств понижена с 6,03 до 5,02%.По остальным сберегательным продуктам условия не изменились.

По рыночным ипотечным программам ставки снизились на 0,6 п.п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

Ставки по вкладам снизит и Совкомбанк — до 1% с 26 июля. Доходность по накопительному онлайн-счету и процент на остаток собственных средств по карте «Халва» снизятся на 0,5%.

22 июля ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых, вернув ее на уровень середины 2017 года. 28 февраля из-за начавшегося кризиса Центробанк повысил ее с 9,5 до 20%. Базовая ставка начала постепенно снижаться после 8 апреля.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко говорил «Известиям», что снижение базовой ставки никак не скажется на вкладах.