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Животноводческий комплекс на 2,5 тыс. голов построят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае намерены возвести новый животноводческий молочный комплекс на 2,5 тыс. голов дойного стада. Об этом сообщает инвестиционный портал региона.

Реализация проекта с общим объемом инвестиций в 2,5 млрд рублей разбита на три этапа. Проектная документация уже разработана, инженерные изыскания проведены. Сейчас инвестор, которым выступает ООО «Даниловка», оформляет разрешение на строительство.

«На данный момент у инвестора уже имеются земельные участки, необходимые для создания кормовой базы, а также выкуплен имущественный комплекс в селе Некрасовка», — говорится в сообщении.

В рамках первого этапа, предусмотренного на 2022-2023 годы, на участке возведут коровник с молочным блоком на 800 коров, бункеры комбикормов, два навозохранилища, насосную станцию, проходную и объекты инфраструктуры. В ближайшее время ожидается поставка оборудования из Нижнего Новгорода, пишет Transsibinfo.com.

Ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса планируется в 2023 году. Как отметили в краевом агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций, при успешной реализации проекта общая сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и фонды за 10 лет составит более 1 млрд рублей.

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