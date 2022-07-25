Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Конго послание от Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом 25 июля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сергея Лаврова принимает президент Республики Конго. Российский министр передал главе конголезского государства послание от президента Российской Федерации», — написала она в Telegram.

Накануне стало известно, что глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в республику с рабочим визитом. Отмечалось, что он проведет переговоры с руководством страны.

Предполагается, что после Конго министр посетит Уганду и Эфиопию.

Последний раз большое турне в африканские страны он совершил в 2018 году.

На сайте МИД РФ 22 июля была опубликована статья Лаврова, в которой он заявил, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». По его словам, российская сторона всегда поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета.

В начале июня Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом отметил, что роль Африки на международной арене, в том числе и в политическом плане, растет. Он подчеркнул, что Москва намерена дальше развивать отношения не только с отдельными государствами этого континента, но и Африкой в целом.