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ФСБ: сотрудник Bellingcat Грозев участвовал в операции Киева по угону самолетов ВКС РФ

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В операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать российские боевые самолеты, участвовал Христо Грозев, главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Это следует из обнародованных 25 июля материалов ФСБ России.

Ранее в этот день спецслужба заявила о срыве курируемой спецслужбами стран НАТО операции Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины по угону самолетов Воздушно-космических сил РФ. Отмечалось, что в ходе оперативной игры против ГУР российская контрразведка получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили несколько украинских военных объектов.

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В сюжете телеканала «Россия 24», где рассказывается о произошедшем, продемонстрирован фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Расследователь через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками доставщика из Москвы, который вез аванс в размере $4 тыс. для якобы согласившегося на угон российского летчика.

«О причастности Грозева к [британской внешней разведке] MI6 нам известно не только из его заявлений. Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», — сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ.

В сюжете также демонстрируются кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани.

«На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня… Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», — пояснил он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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