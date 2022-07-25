Суд приговорил жителя Серпухова к 13 годам колонии за взрыв возле гимназии

Жителя Серпухова Владислава Струженкова приговорили к 13 годам колонии и году ограничения свободы за взрыв возле православной гимназии в 2021 году. Кроме того, ему назначен штраф в размере 205 тыс. рублей. Об этом сообщил 25 июля корреспондент из зала Серпуховского городского суда.

Как следует из обвинительного заключения, во время допроса злоумышленник рассказал, что взорвал бомбу в дверном проеме на входе в гимназию. После этого он хотел покончить с собой.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что прокурор попросил для обвиняемого 14 лет колонии. Струженков 5 июля полностью признал свою вину, его отец возместил ущерб образовательному учреждению на сумму 106 тыс. рублей.

Инцидент произошел 13 декабря прошлого года. 18-летний молодой человек устроил взрыв на территории женского монастыря. В результате пострадали 10 человек. Большая часть из них отказалась от госпитализации. В медучреждении находились сам злоумышленник и 15-летний мальчик. Тогда сообщалось, что причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с другими учениками и учителями гимназии.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых устройств, нанесении ущерба учреждению.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечал, что Струженков находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа.