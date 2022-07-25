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Жители Херсонской области продолжают сдавать места схронов оружия ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Голопристанского района Херсонской области продолжают сдавать места схронов оружия и боеприпасов, оставшиеся после бегства украинских войск в первые дни специальной военной операции (СВО). На кадрах, которые 25 июля оказались в распоряжении «Известий», один из жителей лопатой откапывает схроны недалеко от жилых домов.

В населенном пункте обнаружено сразу несколько схронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местами боеприпасы закопаны прямо в земле, в других случаях находятся в ящиках и зарыты за хозяйственными постройками.

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«Решил в добровольном порядке отдать это оружие», — сказал местный житель, откапывая очередной схрон для его передачи военнослужащим.

Свою активную позицию граждане обосновывают желанием нормализации мирной жизни в регионе.

Ранее, 23 июля, корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, что завербованные украинской разведкой диверсанты установили камеры видеонаблюдения для слежки за перемещениями военных в Херсоне. Просматривать перемещения техники можно было через удаленный доступ в любой точке мира. В настоящий момент камеры демонтировали.

В тот же день сообщалось, что подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения спецоперации добывают информацию о местоположении позиций ВСУ для последующего их уничтожения. По результатам работы группы по позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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