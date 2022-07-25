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Строительство станции Марьина Роща МЦД-2 завершат до конца 2022 года

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Строительство станции Марьина Роща второго маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-2) завершат к концу года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в понедельник, 25 июля.

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По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время завершаются основные работы по устройству конструкций надземного пешеходного перехода между входными вестибюлями будущей станции на улице Веткина и в 7-м проезде Марьиной Рощи.

«В вестибюлях начали отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Чиновник уточнил, что станция готова на 51%, и работы по ее строительству планируют завершить в IV квартале 2022 года. Марьина Роща войдет в состав транспортно-пересадочного узла(ТПУ), пишет «Москва 24». С нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Московские центральные диаметры должны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья, пишет РИАМО.

Поезда ходят на этих линиях в режиме наземного метро с интервалом пять-шесть минут в час пик, сообщается на сайте kp.ru. Движение по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) протяженностью 52 км и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.

Ранее в мае Собянин рассказал, что северный вестибюль станции метро «Окружная», который будет интегрирован с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК, откроют в 2022 году.

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