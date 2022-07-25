В Японии выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в стране. Об этом сообщает 25 июля телеканал NHK.

«Зараженный — мужчина из Токио. Это первый случай заражения человека обезьяньей оспой в Японии», — сообщает агентство.

12 июля в России был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. Позднее, 20 июля, появилась информация, что у заболевшего прошел инкубационный период.

23 июля пресс-служба Роспотребнадзора выступила с заявлением о том, что в России не зафиксировано новых случаев оспы обезьян, а сама ситуация находится под строгим контролем. В ведомстве добавили, что на всей территории страны есть возможность оперативно протестировать на оспу обезьян.

В тот же день глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он отметил, что вспышка представляет собой умеренный риск по всей планете, кроме Европы, где распространение инфекции находится на высоком уровне.