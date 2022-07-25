Мэр Липецка назвала предварительную причину ДТП с двумя автобусами

Причиной ДТП с двумя автобусами в Липецке, по предварительной информации, стал человеческий фактор, заявила мэр Липецка Евгения Уваркина.

«Автобус 379-го маршрута ПАЗ 2016 года выпуска исправен, проходил все необходимые осмотры и проверки. Предварительная причина — человеческий фактор. Водитель утверждает, что потерял сознание. Перевозчик заверил, что готов оказать содействие следствию и необходимую помощь пострадавшим», — написала Уваркина 25 июля в своем Telegram-канале.

Авария с двумя пассажирскими автобусами произошла ранее в этот день на улице Катукова, 51. В результате происшествия пострадали 15 человек. Погибших нет.

Восемь человек были госпитализированы, один человек находится в реанимации, отмечает правительство Липецкой области.