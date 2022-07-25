Песков рассказал о методах борьбы Кремля с нагрянувшей в Москву жарой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал 25 июля журналистам, как в Кремле справляются с жарой, обрушившейся на Москву.

«Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков», — рассказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие в Кремле предпринимаются меры, чтобы «президент РФ Владимир Путин не простыл».

До этого, 21 июля, Песков отметил, что со здоровьем Путина все в порядке. Он также положительно ответил в тот день на вопрос журналистов о том, пользуется ли президент кондиционерами, после того как в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время поездки в Иран.

Также на прошлой неделе эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин заявил, что на фоне воцарившейся в Европе небывалой жары вполне возможно, что волна аномального тепла докатится и до Москвы. По словам специалиста, эта вероятность достаточно быстро повышается, так как на территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе.