Готовность нового газопровода в приморский поселок Врангель превысила 50%

В Приморском крае продолжается строительство нового газопровода в поселок Врангель (отдаленный микрорайон города Находки). По данным на 25 июля, уложено 55% труб, сообщает региональное министерство энергетики и газоснабжения.

«Уже сварено в нитку 76 из 97 км газопровода, уложено в траншеи 54 км. Если говорить отдельно, то сварено труб 78,5%, 55% из них уложено», — рассказал глава министерства Андрей Леонтьев.

На объекте задействованы около 870 человек и более 300 единиц техники. Полностью завершить работы и сдать объект планируется в марте 2023 года, пишет РИА «Восток-Медиа».

Как отметили в минэнерго, главными потребителями газа станут Находкинский завод минеральных удобрений и резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Находка».

По словам Леонтьева, новый газопровод поможет газифицировать коммунальную инфраструктуру Находки и частный сектор. В планах у властей — строительство двух газовых котельных, призванных заменить 11 мазутных и угольных. Это позволит не только сократить расходы местного бюджета, но и улучшить экологию.