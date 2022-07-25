Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках
Мир
Песков опроверг связь между ударом по порту Одессы и сделкой по зерну
Мир
ВС РФ предотвратили попытку высадки украинских диверсантов под Херсоном
Мир
В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
Опрос показал снижение интереса жителей Латвии к ситуации на Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Рогозиным
Общество
Роспотребнадзор поделился рекомендациями для спасения от жары
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21

На памятнике в честь обороны Москвы неизвестный нарисовал свастику

В Подмосковье неизвестный нарисовал свастику на памятнике в честь обороны Москвы
0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковной деревне Нефедьево неизвестный нарисовал свастику и повредил венки на памятнике «Рубеж обороны города Москвы 1941 года». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В сообщении говорится о том, что 25 июля в полицию Красногорска поступила информация от местного жителя, который сообщил, что в деревне Нефедьево неизвестный нарисовал свастику и повредил венки на памятнике «Рубеж обороны города Москвы 1941 года»

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

14 июля сообщалось, что в городе Полтава на Украине неизвестные повредили памятник Петру I. На опубликованных фото видно, что памятник вандалы покрасили в красный цвет, нанесли царапины и оставили надпись «оккупант». Полиция начала уголовное производство по статье «Хулиганство».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022