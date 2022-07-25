На памятнике в честь обороны Москвы неизвестный нарисовал свастику

В подмосковной деревне Нефедьево неизвестный нарисовал свастику и повредил венки на памятнике «Рубеж обороны города Москвы 1941 года». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В сообщении говорится о том, что 25 июля в полицию Красногорска поступила информация от местного жителя, который сообщил, что в деревне Нефедьево неизвестный нарисовал свастику и повредил венки на памятнике «Рубеж обороны города Москвы 1941 года»

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

14 июля сообщалось, что в городе Полтава на Украине неизвестные повредили памятник Петру I. На опубликованных фото видно, что памятник вандалы покрасили в красный цвет, нанесли царапины и оставили надпись «оккупант». Полиция начала уголовное производство по статье «Хулиганство».