Министерство экономики ФРГ не будет раскрывать местонахождение турбины Siemens для «Северного потока» из соображений безопасности. Об этом 25 июля заявила представитель ведомства Беате Барон.

«Все правовые условия, все правовые вопросы решаются в том, что касается европейских санкций. Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций. Все причастные заявили, что транспортировка этой турбины не подпадает под санкции. Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина», — сказала Барон журналистам на брифинге.

В июне поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

21 июля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию, однако отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну. Турбину должны были отправить в Россию еще 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома».

24 июля, появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является надежным поставщиком газа в Европу и гарантирует энергобезопасность в регионе. По его словам, помешать такому порядку может только введение санкций против России.