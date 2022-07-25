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В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens

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Фото: ТАСС/DPA/Maurizio Gambarini
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Министерство экономики ФРГ не будет раскрывать местонахождение турбины Siemens для «Северного потока» из соображений безопасности. Об этом 25 июля заявила представитель ведомства Беате Барон.

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«Все правовые условия, все правовые вопросы решаются в том, что касается европейских санкций. Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций. Все причастные заявили, что транспортировка этой турбины не подпадает под санкции. Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина», — сказала Барон журналистам на брифинге.

В июне поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

21 июля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию, однако отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну. Турбину должны были отправить в Россию еще 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома».

24 июля, появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является надежным поставщиком газа в Европу и гарантирует энергобезопасность в регионе. По его словам, помешать такому порядку может только введение санкций против России.

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