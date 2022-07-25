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Минздрав сообщил о состоянии пострадавшей после нападения обезьяны девочки

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Состояние девочки, на которую в подмосковных Мытищах напала обезьяна, на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили 25 июля в региональном минздраве.

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«Пациентка продолжает лечение в Мытищинской городской клинической больнице. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — передает сообщение «РИА Новости».

Инцидент произошел 21 июля в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа. Обезьяна сбежала из частного зоопарка и накинулась на гулявшую на улице двухлетнюю девочку. Ребенка оттащила от животного женщина. Как выяснили «Известия», врачи диагностировали у девочки рваные раны на руках и ногах. Она была доставлена в реанимацию.

Владельцем обезьяны оказался адвокат Леонид Розенблюм. Корреспондент «Известий» Виталий Молев узнал, что у хозяина питомца оказалось множество вольеров с животными.

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о халатности. Как уточнили в ведомстве, должностные лица не проконтролировали условия содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни.

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