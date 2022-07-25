Роспотребнадзор поделился рекомендациями для спасения от жары

В жару следует пить больше воды, носить одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора в понедельник, 25 июля.

В ведомстве уточнили, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, а также в производственных и общественных помещениях без кондиционирования, передает «Федеральное агентство новостей».

В Роспотребнадзоре добавили, что если температура на работе приблизилась к 29 градусам, рабочий день следует сокращать на час, сообщает телеканал «Звезда». При достижении 30,5 градуса рабочий день должен уменьшаться на четыре часа.

Также не рекомендуется работать на открытом воздухе, если температура превышает 32,5 градуса. Следует переносить такие работы на утро или вечер, сообщается на сайте aif.ru.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать питьевой режим. Температура напитков должна быть +10-15 градусов. Воду следует пить часто и понемногу. Кроме этого, для поддержания иммунитета необходимо есть овощи и фрукты, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в четверг на этой неделе в Москве ожидается наиболее благоприятная погода.

Постепенно температура будет возвращаться к норме, так как пока она выше на 4-5 градусов, подчеркнула метеоролог.

Август в Москве ожидается теплым и не очень дождливым. Количество осадков будет приближено к норме, заключила Позднякова.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также спрогнозировал похолодание в Москве к выходным. При этом в первой половине недели москвичей ожидает теплая погода до +29 градусов, добавил синоптик, сообщается насейте kp.ru.