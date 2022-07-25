В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках

Сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ рассказал 25 июля журналистам в интервью об украинских разведчиках, пытавшихся провернуть операцию по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Он отметил, что украинские разведчики могут получать информацию о российских военнослужащих из всевозможных источников в интернете. Например, находя фотографии в военной форме или отдельные комментарии на профессиональные темы.

«Они действуют изощренно, представляются иностранным журналистами и аналитиками. В последнее время они даже не стесняются выступать от имени российских СМИ и госорганов. Украинские разведчики предлагают россиянам перевести общение в мессенджеры. Мы видим эту деятельность и принимаем соответствующие меры. Фактически в погоне за результатом, желая создать для [президента Украины Владимира] Зеленского очередную виртуальную победу, украинские спецслужбы пошли на нарушение прописных истин разведки — нарушение конспирации», — рассказал сотрудник ФСБ.

Он указал, что они не только раскрыли свою принадлежность к разведке, но и собственную внешность и даже местоположение. Кроме того, ФСБ продолжает фиксировать попытки Киева осуществить задуманное.

Он указал, что в случае выезда членов семьи российского летчика за пределы России ранее обещанные Киевом гарантии исполнены не будут. А члены семьи тут же станут заложниками украинских спецслужб.

«Методы шантажа, угроз и давления на родственников давно стали неотъемлемой частью их деятельности. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они их просто похитят», — заключил сотрудник ведомства.

О том, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, стало известно в понедельник, 25 июля. Ведомство обнародовало переписки о планах украинской военной разведки угнать суда ВКС России, из которых следует, что сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Они склоняли их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые украинской армией аэродромы.

Кроме того, украинские военные в ходе провалившейся операции раскрыли данные о присутствии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в населенных пунктах на своей территории. Эти сведения помогли Вооруженным силам РФ ударить по ряду украинских военных объектов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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