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В ГД ответили на призыв главы ЕК готовиться к прекращению поставок газа из России

Депутат Белик: глава ЕК решила представить РФ страной, не выполняющей обязательства по поставкам энергоресурсов
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Фото: TASS/imago stock&people
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила представить Россию как страну, не выполняющую свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя призыв председателя ЕК готовиться к прекращению поставок газа из РФ.

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«Опасаясь проблем из-за наступающих холодов и разрушительных последствий собственных непредусмотрительных решений, госпожа фор дер Ляйен решила представить Россию как страну, не выполняющую свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, по вине которой европейцам придется мерзнуть этой зимой. Наша страна всегда ответственна за свои обязательства», — отметил он.

По словам депутата, другой момент заключается в том, что свои ошибки, в том числе связанные с газопроводом «Северный поток – 2», европейский политикум пытается переложить на плечи России и оправдывает сложности, с которыми сталкиваются граждане Европы, вынужденными антироссийскими санкциями.

«Отказ ряда стран Европы платить за газ в рублях — слишком опрометчивое решение, последствия его закономерны, и отвечать за них должны европейские политики, которые пока тщетно и неубедительно ищут виновных», — заключил парламентарий.

О том, что Евросоюзу следует готовиться к прекращению поставок газа из России, глава Еврокомиссии заявила ранее в этот день. Фон дер Ляйен призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается протестных волнений в стране в связи с нехваткой российского газа.

До этого глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил, что имеющихся запасов газа в стране не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России. По его словам, в настоящее время резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65%.

20 июля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев в беседе с «Известиями» указал на то, что полная остановка Россией подачи газа в Европу маловероятна. Как подчеркнул парламентарий, Москва не рассматривает европейские народы или частный бизнес в этих странах в качестве врагов, поэтому оставлять Старый Свет без необходимого ему ресурса Россия вряд ли будет.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.

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