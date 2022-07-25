Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках
Экономика
Мосбиржа приостановит торги японской иеной с 8 августа
Культура
Конкурс «Евровидение-2023» проведут в Великобритании
Мир
В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
В Японии выявлен первый случай заражения оспой обезьян
Недвижимость
В России появятся «цифровые двойники» жилых домов
Мир
На Украине заподозрили в госизмене министров кабмина Януковича
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21
Сюжет:

Пилот раскрыл детали попытки Киева угнать самолеты ВКС России

0
Фото: Центр общественных связей Федеральной службы безопасности
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) 25 июля опубликовал видео с рассказом российского пилота о попытке Киева угнать самолеты ВКС РФ.

«На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины», — сообщил летчик.

Подрезали крылья: за два дня Киев потерял шесть самолетов
Почему эксперты назвали жестом отчаяния укрепление фронта частями украинской теробороны

По его словам, изначально он воспринял это предложение как шутку.

«Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины. <…> Мне как летчику предлагалось выключить из физической работы в самолете моего же штурмана с помощью специальных веществ — до [полета] или в полете без его, естественно, согласия», — сказал пилот.

Кроме того, по словам мужчины, ему предложили получить европейский паспорт и пообещали безбедную жизнь за границей.

О том, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, стало известно ранее в этот день. Ведомство обнародовало переписку, из которой следует, что украинские разведчики пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Они склоняли их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые украинской армией аэродромы.

При этом украинская сторона раскрыла данные о присутствии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в населенных пунктах на своей территории. Эти сведения помогли Вооруженным силам РФ ударить по ряду украинских военных объектов.

Как рассказал сотрудник ФСБ, украинские разведчики могут получать информацию о российских военнослужащих из всевозможных источников в интернете, например находя фотографии в военной форме или отдельные комментарии на профессиональные темы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022