Пилот раскрыл детали попытки Киева угнать самолеты ВКС России

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) 25 июля опубликовал видео с рассказом российского пилота о попытке Киева угнать самолеты ВКС РФ.

«На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины», — сообщил летчик.

По его словам, изначально он воспринял это предложение как шутку.

«Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины. <…> Мне как летчику предлагалось выключить из физической работы в самолете моего же штурмана с помощью специальных веществ — до [полета] или в полете без его, естественно, согласия», — сказал пилот.

Кроме того, по словам мужчины, ему предложили получить европейский паспорт и пообещали безбедную жизнь за границей.

О том, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, стало известно ранее в этот день. Ведомство обнародовало переписку, из которой следует, что украинские разведчики пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Они склоняли их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые украинской армией аэродромы.

При этом украинская сторона раскрыла данные о присутствии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в населенных пунктах на своей территории. Эти сведения помогли Вооруженным силам РФ ударить по ряду украинских военных объектов.

Как рассказал сотрудник ФСБ, украинские разведчики могут получать информацию о российских военнослужащих из всевозможных источников в интернете, например находя фотографии в военной форме или отдельные комментарии на профессиональные темы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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