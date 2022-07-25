Мужчина погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Белогорске
В Белогорске (Амурская область) в результате столкновения легковой иномарки и грузовика погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Авария произошла утром 25 июля в переулке Энергетиков. По предварительным данным, столкнулись легковая Toyota Fielder под управлением мужчины 1979 года рождения и грузовик «КамАЗ».
В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался, пишет Амурская служба новостей. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее, 25 июля, «Известия» сообщали о столкновении микроавтобуса Ford Transit и «КамАЗа» на трассе в Башкирии. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще около 10 пострадали.