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«Сбер» упростил предпринимателям процесс выставления счетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Сбер» запустил для предпринимателей новый сервис выставления счетов. С его помощью пользователи интернет-банка «СберБизнес» могут быстро создать счет на оплату и отправить его контрагенту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что в печатной форме счета есть QR-код, который можно отсканировать для выполнения оплаты. Также в документе содержится информация о товарах и услугах, которые необходимо оплатить.

Кроме того, клиентам доступна возможность настроить печатную форму счета, выбрав форму с отображением отметки о подписании простой электронной подписью или оставив поля пустыми для подписания вручную.

После формирования и отправки счета контрагент получает уведомление и может моментально произвести оплату. Для этого ему достаточно нажать одну кнопку, и система автоматически сформирует платежное поручение, заполнив все поля на основании счета. Затем поручение нужно подписать и отправить.

«Это позволит снизить время работы с платежными поручениями в несколько раз и уменьшить количество отказов по платежам из-за неправильного заполнения реквизитов. Система контролирует и меняет статус счета сразу после оплаты, причем как у отправителя, так и у получателя, что позволяет оперативно получить информацию об оплате», — рассказали в пресс-службе «Сбера».

Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская выразила надежду на то, что сервис «выставление счетов», который «позволяет сделать еще один шаг в сторону ускорения и упрощения бизнес-процессов предпринимателя», станет ежедневным рабочим инструментом пользователей интернет-банка «СберБизнес».

В данный момент сервис доступен ограниченному числу клиентов — тем, кто использует СМС для подтверждения операций. Однако в скором времени выставлять счета смогут все пользователи.

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