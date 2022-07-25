Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках
Мир
Песков опроверг связь между ударом по порту Одессы и сделкой по зерну
Мир
ВС РФ предотвратили попытку высадки украинских диверсантов под Херсоном
Мир
В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
Опрос показал снижение интереса жителей Латвии к ситуации на Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Рогозиным
Общество
Роспотребнадзор поделился рекомендациями для спасения от жары
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21
Сюжет:

Песков подтвердил, что отремонтированная турбина будет установлена на «Северный поток»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турбина для газопровода «Северный поток», которую возвращают России после ремонта, будет установлена после завершения всех формальностей. Об этом 25 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», — сказал он журналистам.

Труба позовет: как повлияет на рынок запуск «Северного потока – 1»
Изменятся ли цены на голубое топливо в Европе и когда газопровод может заработать на полную мощность

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. В связи с этим «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля стало известно, что Оттава вернет отремонтированную турбину по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

21 июля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию. Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома».

24 июля появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022