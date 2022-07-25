Песков подтвердил, что отремонтированная турбина будет установлена на «Северный поток»

Турбина для газопровода «Северный поток», которую возвращают России после ремонта, будет установлена после завершения всех формальностей. Об этом 25 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», — сказал он журналистам.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. В связи с этим «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля стало известно, что Оттава вернет отремонтированную турбину по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

21 июля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию. Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома».

24 июля появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.