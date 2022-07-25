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Эксперт оценил введение уголовного наказания за систематическое вождение без прав

Автоэксперт Канаев оценил введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал в понедельник, 25 июля, введение в России уголовной ответственности за систематическое вождение без прав.

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По словам эксперта, без прав водят и те люди, кто лишен их, поэтому ужесточение поможет тому, что на дорогах станет безопаснее.

«Хотя все зависит от того, как это будет работать. В качестве профилактической меры, наверное, это требовалось ввести. Не могу сказать, что люди будут рады, но с точки зрения безопасности я думаю, это должно сыграть свою профилактическую роль», — объяснил Канаев в беседе с RT.

Ранее в этот день стало известно, что с 25 июля водителей, которые систематически садятся за руль без прав, ожидает уголовная ответственность. Это связано со вступлением в силу ст. 264.3 Уголовного кодекса (УК) РФ, передает Федеральное агентство новостей.

Теперь максимальный срок наказания — два года, пишет «Ридус».

По данной статье уголовная ответственность последует не только за управление автомобилем без прав, но и другими транспортными средствами, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, в силу вступила ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав. За такое правонарушение предусматривается штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов, уточняет Life.Ru.

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