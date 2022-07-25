Мужчина напал с ножом на четверых пациентов больницы в Колпино
Пациент одной из больниц в Колпино Ленинградской области нанес ножевые ранения проходящим лечение в медучреждении людям. Об этом сообщили 25 июля в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел сегодня около шести часов. Нападавший находился на стационарном лечении. Мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. По информации ведомства, он был неоднократно судим.
О состоянии пострадавших информации нет.
24 апреля неизвестный напал на мужчину 2000 года рождения с ножом в лесном массиве на западе Москвы. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа, ранение нижней доли легкого и множественные колото-резаные раны левого бедра и ягодицы.