Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались перейти в контрнаступление на Херсонскую область, но потерпели неудачу. Об этом 25 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Стремоусова, режим президента Украины Владимира Зеленского сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы выпросить больше денег у Запада, в то же время бросая людей на верную смерть.

«Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление, — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам Российской Федерации. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — отметил замглавы ВГА.

О том, что ВСУ готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы вернуть Херсон, 21 июля со ссылкой на аналитиков сообщила газета The New York Times. В материале указывалось, что эти планы вызывают обеспокоенность у западных официальных лиц. Они считают, что воодушевленный их поддержкой Киев может начать контрнаступление слишком рано.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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