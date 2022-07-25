Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
ВС России уничтожили перевалочную базу с боеприпасами к РСЗО HIMARS
Мир
Песков опроверг связь между ударом по порту Одессы и сделкой по зерну
Мир
ВС РФ предотвратили попытку высадки украинских диверсантов под Херсоном
Экономика
В Кремле прокомментировали передачу «Газпрому» турбины для «Северного потока»
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
Опрос показал снижение интереса жителей Латвии к ситуации на Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Рогозиным
Мир
Украинцам пригрозили лишением свободы до 15 лет за получение гражданства России
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21

Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Рогозиным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается встречаться с экс-главой государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Такое заявление в понедельник, 25 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока встречи с Рогозиным нет в графике», — сказал он на брифинге.

18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что покинувший пост главы «Роскосмоса» Рогозин вскоре будет назначен на новую должность. Глава правительства поблагодарил Рогозина за его деятельность в качестве руководителя государственной космической корпорации.

Освобожден от должности Рогозин был 15 июля. В тот же день Песков заявил, что отставка Рогозина никак не связана с какими-либо претензиями к его работе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022