Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Рогозиным
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается встречаться с экс-главой государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Такое заявление в понедельник, 25 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока встречи с Рогозиным нет в графике», — сказал он на брифинге.
18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что покинувший пост главы «Роскосмоса» Рогозин вскоре будет назначен на новую должность. Глава правительства поблагодарил Рогозина за его деятельность в качестве руководителя государственной космической корпорации.
Освобожден от должности Рогозин был 15 июля. В тот же день Песков заявил, что отставка Рогозина никак не связана с какими-либо претензиями к его работе.