Китайская Changan обнародовала российские цены на кроссовер Uni-K

Китайская компания Changan опубликовала на своем сайте российские цены на новый кроссовер Uni-K. Новинка стартует с отметки 3 219 900 млн рублей, сообщила 25 июля пресс-служба автомобильной компании.

В России модель будет предлагаться с двухлитровым наддувным мотором мощностью 227 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Тип привода — передний или полный.

Начиная с базовой комплектации, китайский кроссовер будет оснащен скрытыми дверными ручками и головной LED-оптикой.

Салон кроссовера отделан кожей Nappa, все сиденья снабжены подогревом. Водительское сиденье регулируется в шести направлениях.

Кроме того, в машине установлена панорамная крыша с люком.

Более дорогие версии будут оснащаться системой адаптивного круиз-контроля с автоматическим торможением, цифровой приборной панелью, передними сиденьями с вентиляцией, двухслойным остеклением и аудиосистемой Sony.

21 июля китайская марка Hongqi, известная своими лимузинами для партийной элиты КНР, сообщила, что намерена официально выйти на российский авторынок. Для сертификации в РФ подготовлено четыре модели: три машины с бензиновым мотором и один электромобиль.