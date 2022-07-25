События недели: экстремальное пекло в Европе, потоп в Сочи и жатва в ДНР

На Енисее наблюдается самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений с 1936 года. В связи с этим с 20 июля Красноярская ГЭС снизила пропуск воды через плотину до 1950–2100 куб. м в секунду, чтобы набирать воду в водохранилище для зимней эксплуатации