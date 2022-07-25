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События недели: экстремальное пекло в Европе, потоп в Сочи и жатва в ДНР

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
На Сочи обрушились сильные ливни, из-за которых в городе начался потоп. В воде оказались улицы, цокольные этажи зданий и участок федеральной трассы А-148. Что еще произошло в мире за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Из-за экстремальной жары Европу охватили лесные пожары
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Температура воздуха в Великобритании впервые за всю историю наблюдений превысила 40-градусную отметку
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Фото: REUTERS/Phil Noble
В стране впервые объявили максимальный уровень опасности из-за жары. В Честерском зоопарке шимпанзе получили на завтрак мороженое
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Abid Zia
В Пакистане из-за наводнений, вызванных проливными муссонными дождями, которые не прекращаются с середины июня, погибли почти 300 человек
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
На Енисее наблюдается самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений с 1936 года. В связи с этим с 20 июля Красноярская ГЭС снизила пропуск воды через плотину до 1950–2100 куб. м в секунду, чтобы набирать воду в водохранилище для зимней эксплуатации
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Фото: REUTERS/Amit Dave
Сильные и долгие ливни в Индии привели к подтоплениям, заболачиванию территорий и распространению комаров. В Ахмадабаде жилые районы обрабатывают инсектицидами
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Союзные силы России, ДНР и ЛНР продолжают спецоперацию по освобождению Донбасса. Родные в Крыму встречают военных, вернувшихся из зоны боевых действий
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Фото: РИА Новости
В Мариуполе продолжаются восстановительные работы, в городе возобновилась подача воды, есть электричество, налаживается связь. На стихийном рынке продают вяленую рыбу
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Военнослужащие Войск специального назначения ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам на харьковском направлении
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На полях ДНР в разгаре уборка урожая пшеницы
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