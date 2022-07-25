События недели: экстремальное пекло в Европе, потоп в Сочи и жатва в ДНР
События недели: экстремальное пекло в Европе, потоп в Сочи и жатва в ДНР
2022-07-25 12:24:49
2022-07-25 12:24:49
2022-07-25 12:24:49
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
Что важного произошло в мире за последние дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
На Сочи обрушились сильные ливни, из-за которых в городе начался потоп. В воде оказались улицы, цокольные этажи зданий и участок федеральной трассы А-148. Что еще произошло в мире за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Из-за экстремальной жары Европу охватили лесные пожары
На весь экран
Фото: REUTERS/Toby Melville
Температура воздуха в Великобритании впервые за всю историю наблюдений превысила 40-градусную отметку
На весь экран
Фото: REUTERS/Phil Noble
В стране впервые объявили максимальный уровень опасности из-за жары. В Честерском зоопарке шимпанзе получили на завтрак мороженое
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Abid Zia
В Пакистане из-за наводнений, вызванных проливными муссонными дождями, которые не прекращаются с середины июня, погибли почти 300 человек
На весь экран
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
На Енисее наблюдается самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений с 1936 года. В связи с этим с 20 июля Красноярская ГЭС снизила пропуск воды через плотину до 1950–2100 куб. м в секунду, чтобы набирать воду в водохранилище для зимней эксплуатации
На весь экран
Фото: REUTERS/Amit Dave
Сильные и долгие ливни в Индии привели к подтоплениям, заболачиванию территорий и распространению комаров. В Ахмадабаде жилые районы обрабатывают инсектицидами
На весь экран
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Союзные силы России, ДНР и ЛНР продолжают спецоперацию по освобождению Донбасса. Родные в Крыму встречают военных, вернувшихся из зоны боевых действий
На весь экран
Фото: РИА Новости
В Мариуполе продолжаются восстановительные работы, в городе возобновилась подача воды, есть электричество, налаживается связь. На стихийном рынке продают вяленую рыбу
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Военнослужащие Войск специального назначения ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам на харьковском направлении
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.