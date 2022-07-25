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В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Россия является ответственным поставщиком газа для европейских потребителей. Об этом 25 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не заинтересована в прекращении поставок, она является ответственным поставщиком газа. Кто бы что ни говорил, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы», — сообщил он журналистам на брифинге.

При этом Песков предупредил, что из-за введенных против России санкций отношение к поставкам газа в Европу будет иным.

«С другой стороны, если Европа продолжит путь безрассудного введения санкций, который бьет по ней же, ситуация будет другая. Но еще раз повторяю — Россия в этом не заинтересована», — сказал представитель Кремля.

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