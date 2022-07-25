Песков опроверг связь между ударом по порту Одессы и сделкой по зерну

Удар Вооруженных сил РФ по военным объектам в порту Одессы не должен повлиять на реализацию договоренности об экспорте зерна из Украины. Об этом 25 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой и не связано с инфраструктурой, задействованной для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Подобное не может и не должно повлиять на начала процесса отгрузки», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что ООН должна выполнить часть соглашения, касающуюся косвенных ограничений в отношении российских поставок зерна и удобрений.

«Прямых [ограничений] нет, но косвенные есть, которые не дают осуществлять отгрузки, столь необходимые на международных рынках. Особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно. Очень большая работа была проделана, но давайте дождемся чтобы давать оценку эффективности механизмов, созданных в соответствии с договоренностями», — добавил Песков.

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