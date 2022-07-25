Новую политику в сфере развития промышленности обсудят на отраслевой сессии ВЭФ-2022

В рамках подготовки к отраслевой сессии VII Восточного экономического форума состоялся круглый стол, посвященный развитию промышленности ДФО. Организаторами выступили Минвостокразвития России и государственный институт развития – Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). ВЭФ-2022 состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Оператором форума выступает Фонд Росконгресс.

Председатель круглого стола, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил, что основные отрасли экономики Дальнего Востока (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспорт и логистика) формируют 43% валового регионального продукта.

«На Дальнем Востоке в настоящее время с государственной поддержкой реализуются более 2,7 тыс. проектов. Общий объем инвестиций — 6,6 трлн рублей, из них 2,5 трлн фактически вложены. И в условиях беспрецедентных санкций важно отметить, что инвесторы продолжают работу и не отказываются от реализации заявленных проектов. Но они сталкиваются с рисками, вызванными отказом компаний из недружественных стран поставлять оборудование и комплектующие, необходимые для реализации проектов, а также от его монтажа и обслуживания. Необходимо сформировать условия для производства необходимого оборудования и комплектующих на территории Российской Федерации, в том числе в рамках совместных предприятий с компаниями-владельцами технологий и ноу-хау из дружественных стран. Уверен, что мы можем обеспечить технологический суверенитет Российской Федерации, обеспечить технологиями наши традиционные и безусловно новые отрасли экономики», — сообщил Анатолий Бобраков, добавив, что по результатам встречи будут сформированы решения для интеграции в сессии Восточного экономического форума.

Приглашая участников к дискуссии, модератор круглого стола, заместитель генерального директора по экономическому развитию КРДВ Дарья Кирьянова отметила: «Происходящее сейчас в России воспринимается, с одной стороны, как стресс, с другой стороны — как возможности. Перед отечественной промышленностью стоит сложная задача локализации производства на территории страны. Необходимо понять, что нужно «переизобрести» заново, а что можно «переиспользовать», изменив логистические цепочки. Поэтому в рамках нашей встречи мы хотели бы собрать основные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются промышленные компании, и сформировать пакет предложений и необходимых изменений в государственной политике для дальнейшей интеграции в наши сессии на ВЭФ».

Директор Восточного центра государственного планирования (ФАНУ «Востокгосплан») Михаил Кузнецов охарактеризовал текущую ситуацию в промышленных отраслях Дальнего Востока и Арктики: «С 2017 по 2021 годы темпы роста обрабатывающей промышленности на Дальнем Востоке опережали среднероссийскую динамику. Лидировали металлургия, транспортное машиностроение, химическая промышленность. В 2022-ом в условиях усиления санкционного давления многие российские предприятия столкнулись с нехваткой комплектующих, химических компонентов и нарушением поставок готовой продукции. При этом ДФО обладает потенциалом незадействованных природных ресурсов, роста транспортного машиностроения и транзита грузов. Это может стать базой для развития импортозамещения в стране. Однако продуктовая трансформация предприятий требует доступного финансирования, а также времени для технического перевооружения и подготовки кадров».

Наиболее перспективными, по мнению руководителя «Востокгосплан», являются предприятия химической и машиностроительной отрасли — это тот потенциал, который может помочь преодолеть проблему импортозамещения. По прогнозам института развития, промышленное производство на Дальнем Востоке будет расти темпами, опережающими среднероссийские, и к 2025 году этот показатель может превысить 15%.

Выступление генерального директора НКО «Ассоциация импортозамещающих предприятий» Сергея Ярутина было посвящено возможным направлениям импортозамещения и путям параллельного импорта.

В завершение дискуссии директор департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Денис Невзоров проинформировал о существующих механизмах поддержки предприятий и тех, которые находятся в стадии разработки.

Завершая заседание круглого стола, заместитель генерального директора по экономическому развитию КРДВ Дарья Кирьянова подчеркнула: «Каким бы ни был статус вашей компании, используете ли вы существующие преференциальные режимы или нет, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, и КРДВ готовы вам помогать в реализации проектов, так как мы крайне заинтересованы в том, чтобы предприятия и их мощности эффективно работали».

В дискуссии приняли участие около 50 представителей промышленных предприятий, деловых объединений и бизнеса, региональных органов власти и институтов развития, эксперты, а также резиденты дальневосточных преференциальных режимов, инвестирующие в проекты в сфере производства, которые озвучили наиболее важные предложения для дальнейшей проработки и включения в отраслевую сессию ВЭФ-2022.