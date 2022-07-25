В Кремле оценили идею привлечь союзников России к трибуналу по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник,25 июля, на брифинге прокомментировал идею главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь российских партнеров к работе трибунала по Украине.

Официальный представитель Кремля отметил, что следователи России весьма напряженно работают на освобожденных территориях, фиксируют преступления националистов. Песков заявил, что собрано достаточно информации для того, чтобы осудить преступников.

24 июля Бастрыкин предложил к работе по формированию международного трибунала для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине привлечь Сирию, Иран и Боливию. При этом Бастрыкин считает, что создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе «крайне сомнительно».

Глава СК РФ отметил, что этот вопрос можно прорабатывать совместно с российскими партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

Кроме того, в воскресенье Бастрыкин подчеркнул, что к преступлениям на Украине причастны более 400 человек, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел.

Ранее, 7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

До этого, 5 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг указал на заинтересованность России в том, чтобы факты деятельности киевского режима были доступны общественности.

29 июня Александр Бастрыкин выступил с предложением создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава СК РФ, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Днем ранее Бастрыкин напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует преступления украинских силовиков. В частности, с момента эскалации конфликта в Донбассе украинской стороной с 17 февраля 2022 года установлена гибель от действий киевских силовиков более 900 гражданских лиц, в том числе свыше 30 несовершеннолетних.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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