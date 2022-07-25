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В Берлине отключат подсветку дворца президента Германии

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Подсветка дворца Бельвю, который является официальной резиденцией президента Германии, будет отключена ради экономии электроэнергии. Об этом 25 июля сообщила газета Der Tagesspiegel.

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Представитель главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера сообщил, что подсветка будет включаться только в случае важных визитов. Всё остальное время она будет ограничена до необходимого для безопасности уровня.

Издание отмечает, что часть электроэнергии вырабатывается прямо во дворце благодаря фотогальваническим панелям на крыше. В будущем планируется подключить резиденцию к энергии, выработанной геотермальными источниками.

Ранее, 13 июля, мэр Берлина Франциска Гиффи предложила отключить подсветку основных достопримечательностей города, таких как Бранденбургские ворота и Красная ратуша. Необходимость в этом также обосновывалась экономией электроэнергии.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается народных волнений из-за высоких цен на газ. По ее словам, в том случае, если Германия не выдаст отремонтированную турбину для «Северного потока», страна не сможет оказывать военную поддержку Украине.

В тот же день газета Bild сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее. По данным социологов, больше всего экономят воду поддерживающие партию «Зеленых».

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

В ответ на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля, страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся только по военной инфраструктуре.

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