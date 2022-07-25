В Берлине отключат подсветку дворца президента Германии

Подсветка дворца Бельвю, который является официальной резиденцией президента Германии, будет отключена ради экономии электроэнергии. Об этом 25 июля сообщила газета Der Tagesspiegel.

Представитель главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера сообщил, что подсветка будет включаться только в случае важных визитов. Всё остальное время она будет ограничена до необходимого для безопасности уровня.

Издание отмечает, что часть электроэнергии вырабатывается прямо во дворце благодаря фотогальваническим панелям на крыше. В будущем планируется подключить резиденцию к энергии, выработанной геотермальными источниками.

Ранее, 13 июля, мэр Берлина Франциска Гиффи предложила отключить подсветку основных достопримечательностей города, таких как Бранденбургские ворота и Красная ратуша. Необходимость в этом также обосновывалась экономией электроэнергии.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается народных волнений из-за высоких цен на газ. По ее словам, в том случае, если Германия не выдаст отремонтированную турбину для «Северного потока», страна не сможет оказывать военную поддержку Украине.

В тот же день газета Bild сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее. По данным социологов, больше всего экономят воду поддерживающие партию «Зеленых».

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

В ответ на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля, страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся только по военной инфраструктуре.