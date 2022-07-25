В Берлине отключат подсветку дворца президента Германии
Подсветка дворца Бельвю, который является официальной резиденцией президента Германии, будет отключена ради экономии электроэнергии. Об этом 25 июля сообщила газета Der Tagesspiegel.
Представитель главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера сообщил, что подсветка будет включаться только в случае важных визитов. Всё остальное время она будет ограничена до необходимого для безопасности уровня.
Издание отмечает, что часть электроэнергии вырабатывается прямо во дворце благодаря фотогальваническим панелям на крыше. В будущем планируется подключить резиденцию к энергии, выработанной геотермальными источниками.
Ранее, 13 июля, мэр Берлина Франциска Гиффи предложила отключить подсветку основных достопримечательностей города, таких как Бранденбургские ворота и Красная ратуша. Необходимость в этом также обосновывалась экономией электроэнергии.
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