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УАЗ «Пикап» стал самым популярным автомобилем сегмента в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Модель УАЗ «Пикап» по итогам шести месяцев 2022 года стала самой популярной в России. Об этом 25 июля сообщило агентство «Автостат».

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Тест-драйв Great Wall Poer

C января по июнь 2022 года в России было продано 999 новых экземпляров модели УАЗ «Пикап».

Второе место по итогам первого полугодия с небольшим отставанием от лидера занял пикап Toyota Hilux. Продажи этой модели составили 941 единицу. При этом японская модель легкого грузовика лидировала по итогам первого квартала, но в итоге уступила отечественной машине.

Замкнул тройку лидеров еще один «японец», пикап Mitsubishi L200. Его результат — 631 автомобиль.

Кроме них, в топ-5 российского сегмента пикапов в первом полугодии попали две китайские машины — JAC T6 (225 шт.) и Great Wall Poer (219 шт.).

Всего же за отчетный период в РФ было реализовано 3,5 тыс. новых пикапов. Это на 23% меньше, чем в январе – июне 2021 года. Тем не менее эксперты агентства отметили, что пикапы показывают на российском рынке наименьшее падение среди всех сегментов новых автомобилей.

21 июля компания «Дунфэн Мотор Рус» представила в РФ новый коммерческий автомобиль Dongfeng Captain-T. Легкий грузовик предлагается в трех версиях: шасси DFA1030S-1 полной массой до 2,5 т, шасси DFA1030S-2 полной массой до 3,5 т, а также 2,5-тонная версия DFA1030S-1 с цельнометаллической бортовой платформой.

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