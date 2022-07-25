Мотыльки съели около 2 тысяч гектаров леса в Ульяновске и Ульяновской области

Мотыльки съели около 2 тысяч гектаров леса в Ульяновске и Ульяновской области

2022-07-25 11:55:03

2022-07-25 11:55:03

2022-07-25 11:55:03

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru