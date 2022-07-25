На Украине оценили дефицит госбюджета страны на конец года

Глобальный дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне $50 млрд, что составляет 30–35% ВВП страны. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил советник президента страны по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около $5 млрд. А мы планировали, что $7 млрд будет на весь год, а получили в месяц», — отметил он в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом, по его словам, к концу года стоит ожидать глобального дефицита бюджета, равного приблизительно $50 млрд.

23 июля член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто «территория на выброс». Он также добавил, что экономические перспективы Киева практически безнадежны.

Днем ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Такой уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

19 июля представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас заявил, что финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу. При этом он отметил, что ежемесячный дефицит бюджета страны составляет €5 млрд.

Газета The Financial Times со ссылкой на Олега Устенко 13 июля написала, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. В тот же день президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина получила от финучреждения $1,7 млрд финансовой помощи.