Стала известна стоимость обновленной Niva Legend

Стартовали продажи внедорожника Lada Niva Legend в обновленной комплектации. Об этом 25 июля объявил АвтоВАЗ на своем официальном сайте.

«Автомобиль оснащен всем, что необходимо как для повседневной езды по населенным пунктам, так и для уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков. В комплектацию входит гидроусилитель рулевого управления, что облегчает маневрирование и в городе, и на пересеченной местности», — говорится в пресс-релизе.

Стоимость автомобиля составляет 796,5 тыс. рублей, или 647,6 тыс. по госпрограмме льготного кредитования.

13 июля АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Niva Legend в комплектации Classic’22. Президент автоконцерна Максим Соколов пообещал, что стоимость внедорожника будет снижена.

Днем ранее неофициальный паблик компании Avtograd news сообщил, что АвтоВАЗ пока будет изготавливать 200 кузовов в сутки (160 в первую смену и 40 во вторую). Непосредственно сборка автомобилей будет осуществляться в дневную смену продолжительностью восемь часов. По информации ресурса, автомобиль Niva Legend производится в упрощенном варианте — без АBS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности.

LADA Niva Legend — советский и российский автомобиль повышенной проходимости, внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.