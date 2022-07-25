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The Guardian сообщила о выходе британских пенсионеров на работу из-за кризиса

The Guardian: в Британии всё больше пенсионеров выходят на работу из-за кризиса
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Roland Marske
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Из-за инфляции и роста стоимости жизни в Великобритании всё больше людей старше 50 лет, несмотря на статус пенсионера, вынуждены вновь выходить на рынок труда. Газета The Guardian 25 июля сообщает, что показатель превысил прошлогодний на 116 тыс.

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«Всё большее число пенсионеров ощущает себя беднее, чем раньше, потребительское доверие находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается. Всё это стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию», — процитировало издание главу сообщества для людей старше 50 Rest Less Стюарта Люиса.

На 66 тыс. человек, или 8,5%, выросло число ищущих работу мужчин в возрасте старше 65 лет — показатель составляет более половины от общего числа прироста. Количество женщин той же категории возросло на 37 тыс., или 6,8%.

22 июля кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал инфляцию главной проблемой Соединенного Королевства. Он указал на ошибочность прогнозов, которые в течение нескольких лет поступали гражданам.

По словам Сунака, взгляды и планы главы МИД Лиз Трасс, также претендующей на пост главы британского кабмина, приведут благосостояние населения страны к плачевным последствиям.

В тот же день из-за роста цен на топливо протестующие заблокировали трассу M5 в направлении Девона и Корнуэлла, сорвав запланированные праздничные поездки на юго-запад королевства.

18 июня тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Активисты требовали от правительства и Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра, принять более решительные меры для поддержки населения.

18 мая сообщалось, что по итогам апреля инфляция в стране побила рекорд за 40 лет: 9% против 7% предыдущего месяца. Так, в апреле цены для потребителей повысились на 2,5% после мартовского увеличения на 1,1%. Отмечается, что апрельский показатель достиг рекорда марта 1982 года, когда в Великобритании зафиксировали инфляцию в 9,1%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее, в апреле, сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

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