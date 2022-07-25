The Guardian сообщила о выходе британских пенсионеров на работу из-за кризиса

Из-за инфляции и роста стоимости жизни в Великобритании всё больше людей старше 50 лет, несмотря на статус пенсионера, вынуждены вновь выходить на рынок труда. Газета The Guardian 25 июля сообщает, что показатель превысил прошлогодний на 116 тыс.

«Всё большее число пенсионеров ощущает себя беднее, чем раньше, потребительское доверие находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается. Всё это стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию», — процитировало издание главу сообщества для людей старше 50 Rest Less Стюарта Люиса.

На 66 тыс. человек, или 8,5%, выросло число ищущих работу мужчин в возрасте старше 65 лет — показатель составляет более половины от общего числа прироста. Количество женщин той же категории возросло на 37 тыс., или 6,8%.

22 июля кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал инфляцию главной проблемой Соединенного Королевства. Он указал на ошибочность прогнозов, которые в течение нескольких лет поступали гражданам.

По словам Сунака, взгляды и планы главы МИД Лиз Трасс, также претендующей на пост главы британского кабмина, приведут благосостояние населения страны к плачевным последствиям.

В тот же день из-за роста цен на топливо протестующие заблокировали трассу M5 в направлении Девона и Корнуэлла, сорвав запланированные праздничные поездки на юго-запад королевства.

18 июня тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Активисты требовали от правительства и Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра, принять более решительные меры для поддержки населения.

18 мая сообщалось, что по итогам апреля инфляция в стране побила рекорд за 40 лет: 9% против 7% предыдущего месяца. Так, в апреле цены для потребителей повысились на 2,5% после мартовского увеличения на 1,1%. Отмечается, что апрельский показатель достиг рекорда марта 1982 года, когда в Великобритании зафиксировали инфляцию в 9,1%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее, в апреле, сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.