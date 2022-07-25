На освобожденном от ВСУ заводе обнаружили бочки с опасными химикатами

На одном из заводов, освобожденном от украинских боевиков, были обнаружены десятки бочек с токсичными веществами. Сейчас бойцы Росгвардии собирают их в одном месте для последующей утилизации. Корреспондент телеканала «Известий» Даниил Левин 25 июля показал кадры их работы.

«Имеются вещества 1-го класса опасности, высокотоксичные вещества. При соприкосновении с ними может быть нанесен урон и вред здоровью, вплоть до летального исхода», — рассказал корреспонденту один из бойцов.

Сначала территорию завода очищает небольшой отряд специалистов службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Росгвардии в специальных герметичных костюмах. Дальше к ним подключатся уже специалисты из МЧС.

По словам корреспондента, общее количество бочек с токсичными веществами превышает несколько сотен.

В начале июня подразделения украинских войск при отступлении взорвали цистерну с азотной кислотой на территории предприятия «Азот» в Северодонецке. Как заявили тогда в Минобороны РФ, таким образом боевики рассчитывали создать зону химического заражения и задержать наступление Вооруженных сил РФ. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил ядовитое облако в сторону других населенных пунктов.

Как отмечалось, после подрыва облако поднялось на высоту около 1 км. Из Северодонецка оно переместилось в сторону н.п. Кременная и Рубежное.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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