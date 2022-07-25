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На Украине сообщили о прибытии британских гаубиц

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Фото: commons.wikimedia.org
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На Украину прибыли британские гаубицы L119.

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О появлении в Вооруженных силах Украины артиллерийских орудий сообщило 25 июля издание «Страна». По его информации, техника уже находится на фронте. Отмечается, что гаубицы имеют нестандартный калибр 105 мм.

Кроме того, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в Telegram о прибытии танков из Польши, не уточнив при этом их количество и месторасположение.

21 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, королевство поставит дроны, контрбатарейные радары, больше 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 артиллерийских орудий L119, 50 тыс. артиллерийских боеприпасов и 1600 единиц противотанкового оружия.

1 мая стало известно, что Польша передала украинским властям 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные гаубицы. Эти данные косвенно подтвердил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации РФ.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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