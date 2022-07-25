Опрос показал снижение интереса жителей Латвии к ситуации на Украине

Жители Латвии теряют интерес к ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Benu aptiekas совместно с компанией интернет-исследований Gemius.

По данным опроса, лишь 75% опрошенных латышей следят за информацией об Украине. Однако в мае количество интересующихся составляло 87%, а в конце марта — 93%.

В опросе приняли участие более 1 400 респондентов.

Психотерапевт Андрис Веселовскис объясняет снижение интереса к Украине тем, что вначале было много неясности, но сейчас есть больше информации, данных и подтверждений того, что в целом Латвия находится в безопасности. По его мнению, это успокаивает людей.

В июне глава нацсовета по СМИ Латвии Иварс Аболиньш заявил о прекращении вещания 80 зарегистрированных в стране российских телеканалов.

Сейм Латвии в апреле одобрил закон о лишении гражданства за поддержку «действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран». Такими действиями власти страны считают в том числе и российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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