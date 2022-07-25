В МЧС предупредили жителей Крыма о сильных ливнях

Сильные ливни и ветер ожидаются в Крыму в ближайшие два дня. Из-за непогоды на полуострове в понедельник и вторник действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили 25 июля в ГУ МЧС России по республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 25 и 26 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20–25 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на различных объектах.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили в МЧС.

Ранее, в понедельник, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионах России в ближайшие дни ожидаются ливни.

По его словам, непогода придет в Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую области, Приморский край. В некоторых регионах обильные дожди будут сопровождаться грозами и градом, предупредил метеоролог.