Силы ДНР и ЛНР продолжают зачистку Углегорской ТЭС

В ходе проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса военные Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) при огневой поддержке Вооруженных сил России проводят зачистку Углегорской ТЭС. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — говорится в ежедневной сводке штаба.

Там также указали на то, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) посредством применения ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град», а также 203- 155-, 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов и 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет обстреляли 14 населенных пунктов республики. Повреждены 13 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Военные ВСУ израсходовали 482 единицы боеприпасов.

18 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам на территории Запорожской АЭС с применением двух дронов-камикадзе. Один беспилотный летательный аппарат был уничтожен на подлете к предприятию.

Позднее, 20 июля, в пресс-службе администрации города Энергодара, где находится Запорожская АЭС, сообщили, что ВСУ четыре раза атаковали предприятие. Как уточнил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов, зона, где расположены реакторы, не повреждена, однако пострадали 11 сотрудников станции, четверо из них в тяжелом состоянии.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».