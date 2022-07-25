ФСБ пресекла операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) 25 июля рассказала о срыве операции украинской разведки по угону военных самолетов Воздушно-космических войск (ВКС) России.

«Планировалось склонить российских летчиков осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые Вооруженными силами Украины аэродромы», — сказано в сообщении.

Однако полученные российской контрразведкой сведения позволили Вооруженным силам РФ нанести ответный удар по ряду объектов военной инфраструктуры Украины.

По данным ФСБ, украинские разведчики также предприняли попытку завербовать российских военных летчиков. Действуя от имени руководства своей страны, они собирались предложить деньги и гарантии получения гражданства одного государства из членов Евросоюза.

В ведомстве отметили, что задействованные в операции сотрудники украинских спецслужб и их пособники были рассекречены.

18 июля хакеры RaHDit выявили граждан России, сотрудничавших с военной разведкой Украины. Они отметили внушительный размер этого списка и сообщили о его передаче в компетентные органы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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