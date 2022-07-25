Россия в первом полугодии не получила инвестиций КНР по линии «Один пояс, один путь»

В первом полугодии 2022 года Россия не получала финансирования и инвестиций Китая по линии инициативы «Один пояс, один путь». Об этом говорится в докладе Центра зеленых финансов и развития при университете Фудань в Шанхае.

«Основным получателем китайских инвестиций была Саудовская Аравия, в то время как в ряде стран участие Китая в первом полугодии 2022 года отсутствовало, включая Россию, Шри-Ланку и Египет», — отметили аналитики.

Утверждается, что в ряде стран, в том числе в РФ и Египте, финансирование и инвестиции по линии проектов инициативы «Один пояс, один путь» уменьшилось на 100% в сравнении с первым полугодием 2021 года.

«Один пояс, один путь» — это инициатива КНР по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих свыше 60 стран Европы, Центральной Азии и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Ранее, 11 июля, посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что на отношения России и КНР оказывают влияние западные санкции. По его словам, есть компании и банковские учреждения, которые активно работают на западных рынках и опасаются вторичных рестрикций. Но есть другие компании и банки, которые могут рисковать, поскольку они меньше, а то и вовсе не завязаны на западный рынок.

Несмотря на затишье в сфере инвестиций, Россия и КНР укрепляют сотрудничество в других областях. В частности, 6 июля сообщалось, что РФ стала лидером по поставкам нефти в Китай, импорт в мае вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом.