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Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к прекращению поставок газа из России

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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 25 июля заявила, что приостановка поставок российского газа «рано или поздно» произойдет и потому призвала Евросоюз готовиться к худшему.

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«Чтобы смягчить последствия этого, мы должны сэкономить 15% нашего потребления газа к марту следующего года. Это 45 млрд кубометров газа», — сказала она в интервью Die Zeit.

При этом она подчеркнула, что действовать необходимо как можно раньше, так как от этого зависит энергобезопасность Европы.

Также, по ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года. Для реализации этого плана, ЕК хочет инвестировать €300 млн для экономии газа и ускорения перехода на возобновляемые источники энергии. Также заключаются новые соглашения с США и Норвегией.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается протестных волнений в стране в связи с нехваткой российского газа.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер 16 июля сообщил, что имеющихся запасов газа в стране не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России. По его словам, в настоящее время резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65%.

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